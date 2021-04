Martin Helme: kui peaminister on muutunud naljategemise objektiks, siis on probleem peaministril, mitte sellel, kes nalja tegi 

Riigikogus toonase siseministri Mart Helmega diskuteerides illustreeris Riina Sikkut märkide erinevaid tähendusi järgnevalt: "Näiteks see siin, vaadake siia, see siin on pikkpeeter, see asub nimetissõrme ja nimetamatsi vahel, aga teie poolt viidatud globalistlik, liberaalne läänemaailm on andnud sellele žestile teistsuguse tähenduse ja tõesti, minu lapsed seda tähendust ei tea," ütles Sikkut ning lisas, et tema poolt sellise žesti tegemine valitsusliikme suhtes oleks äärmiselt ebaviisakas.

"Kui ma seda žesti ei tee, ei ole tegemist enesetsensuuriga, see on elementaarne viisakus, see on kokku lepitud reeglite ja tähenduste austamine ja tähendused võivad aja jooksul muutuda. Ja mul on tunne, et te ei saa sellest aru, ja sellest on väga kahju," lisas Sikkut.