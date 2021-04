Eesti uudised Parempoolsed ei välista erakorralise suurkogu korraldamist Marvel Riik , täna 12:57 Jaga: M

Foto: Ilmar Saabas / Ekspress Meedia

Isamaa opositsiooniline liikmeühendus Parempoolsed peab täna koosoleku, mille peamiseks teemaks on leida täiendavaid viise, kuidas elavdada parteis debatti selle üle, mis on erakonna roll ja tulevik. Koosoleku laualt käib läbi ka mõte, kas ja millal kutsuda erakorraliselt kokku erakonna suurkogu. „Oleme kogu aeg öelnud, et meie huvi on see, et suurkogu toimuks võimalikult kiiresti,“ ütles Parempoolsete juht Kristjan Vanaselja.