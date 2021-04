ILUKATSE | Millised naha- ja kehahooldustooted saavad meilt kiidusõnu? 

Praegusel ajal on enamikul meist ilmselt kätedesinfitseerija alati kotis. Eks valikuid on palju – erinevate omadustega ja erisuguses hinnaklassis. Mina eelistan maksta veidi enam, et saada midagi head. Mõni desovahend haiseb nii, et ajab südame pahaks ning pealegi muudab käed rabedaks. Õnneks see vahend hoopis niisutab käsi ning lõhnab meeldivalt neutraalselt.