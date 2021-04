Norrakas viis koroonaviiruse maailma kõrgeimale mäele 

Haiguspuhang on olnud majanduslikult raskeks hoobiks Nepalile, kuna riigile laekub Everesti ekspeditsioonidest kopsakas tulu. Eelmise aasta ronimishooaeg läks pandeemia tõttu täielikult vett vedama. Ohumärke on näha ka sel hooajal, sest juba tuvastati esimene koroonapositiivne alpinist.

Norrakas ei tea kindlalt, kus ta viirusega kokku puutus, ent ta peab üheks võimaluseks nakatumist ühes Khumbu oru ääres asuvas teemajas. Ness lisas, et oleks ilmselt pidanud ettevaatusabinõusid hoolikamalt järgima – tihedamalt käsi pesema ja kogu päeva maski kandma. „Mäel kasutasid vaid vähesed inimesed maske,“ tõdes alpinist, kes on enda sõnul jõudsalt taastumas.

Sajad välismaalastest mägironijad soovivad aprillis alanud kevadhooajal maailma kõrgeimat tippu vallutada. Nepal teenib iga aasta ronimislubade väljastamisega keskmiselt ligi neli miljonit dollarit – sel hooajal on väljastatud üle 300 loa. Riiki sisenemiseks on aga vaja esitada negatiivne koroonatest, mis on tehtud lennule eelneva 72 tunni jooksul.