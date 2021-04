Eesti internetiturgu tabas Euroopa Komisjoni ränk kriitika: riigiameti analüüs lükati tagasi 

TTJA analüüs Eesti internetituru reguleerimise kohta Euroopa Komisjonile kõlab kokkuvõtlikult nii: me ei avastanud midagi erilist, kiire internet on Eestis tõesti kallis, aga see pole probleem, sest Eesti inimene kasutab aeglast internetti.

Õhtuleht on varasemalt kajastanud Telia selgitusi, miks internet on kallis ja aeglane. Ettevõtte kõneisikud on muu hulgas välja toonud, et Eesti ning teiste riikide teenuste üks ühele võrdlemine pole olemuselt õige, kuna turuolukord ja muu taustsüsteem on igal pool erinev. Ettevõtte hinnangul on Eesti elanikkond Euroopa üks väiksemaid ja rahvastikutihedus omakorda üks madalamaid. Sellest tulenevalt on Telia arvates paratamatu, et internetivõrke rajades on investeeringuvajadus suurem.