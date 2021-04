TAPPEV MÜRK: Pärnu hariduskeskuses lõppesid bioloogilise mürgi neutraliseerimistööd 

„Palütoksiini näol on tegemist toksilisuselt maailmas teisel kohal asetseva looduslikku päritolu mürgiga, mille 1 gramm on võimeline tapma 80 inimest. Seetõttu oli Päästeameti olulisim eesmärk bioloogilise saaste puhastamine kiirelt ja efektiivselt, et pidurada olukorra eskaleerumist.“

Soodla lisas, et taoliste mürgistusjuhtumite kordumine Eestis on täiesti võimalik. „Eestis puudub ülevaade mereakvaariumite arvukusest. Teada on, et kolmekümnest korallist kaheksa, võib sisaldada mürgitoksiini sisaldavaid mereloomi ning Eestis ei ole mürgi laboratoorne diagnoosimine võimalik.“