Ekspert: pensioniraha voolab kinnisvaraturule oodatust vähem 

„Juba täna on aga näha, et elamispindu hakkab turule juurde tulema. Ajutiselt peatatud arendusprojektide taaskäivitamine on pikk protsess, kuid praegu tuleb neid juurde üha rohkem. Mida suurem on uute elamispindade valik, seda rohkem hakkavad aktiveeruma ka vahepeal valvsuse säilitanud keskealised koduvahetajad, mille tulemusel on omakorda oodata lähikuudel korralikku lisa ka pruugitud korterite turule. Lisaks on selgeks saanud, et turism ei taastu endises mahus niipea ning turul on tuhandeid majutuskortereid, mille kommunaal- ja laenumakseid omanikud hambad ristis edasi maksavad. Ka need varad on hakanud turule peale tilkuma,“ rääkis Sooman.

„Kokkuvõtteks – jäägu igaühe enda otsustada, kuidas ta ajutist kaubadefitsiiti nimetab. Lõpetuseks soovin aga tuua välja neli numbrit. Viimase 12 kuu (aprill 2020 – märts 2021) jooksul tehti 15 Eesti maakonnakeskuses ja Narva ning Kohtla-Järve linnades kokku 15 489 (Tallinnas 9195) korteriomanditehingut. Sellele eelneva 12 kuu jooksul (aprill 2019 – märts 2020) oli samades linnades tehingute arv 16 368 (Tallinnas 9764) ehk ligi 6% rohkem. Ilmselt pole praegu toimuv siiski klassikaline buum, vaid vahepealse vaikelu kompensatsioon, sest nagu näha, siis tegelikult on pikemaid ajaaknaid võrreldes tehingute arv siiski languses, lihtsalt kaupa oli pakkumises vähevõitu ja see andiski hindadele korraks hoogu juurde“, lisas Sooman.

Aianduskaupade turul on defitsiit

Ehitus- ja aianduspoodide müügisaalid on suletud ja seetõttu ei kiirusta nende omanikud laovarusid täiendama – võib juhtuda, et ka elementaarsete kevadtöödeks vajalike vahendite tarneajad küündivad nädalate või isegi kuude pikkusteks.

Pindi Kinnisvarahalduse heakorra ärisuuna juht Andrus Limbach ütles, et riigi lukku panek on pannud korraliku matsu ka ehitus- ja aianduspoodidele, mistõttu kaubavalik on ahtake ja kevadiste aia- või metsatööde planeerijatel tasuks teha kiirelt pikk nimekiri vajaminevatest asjadest ning need ära tellida.