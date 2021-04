Jüri Ratas veteranipäeval: kohustused lõppevad, aga mälestused jäävad 

„Kohustused lõppevad, aga mälestused jäävad,“ ütles Ratas ja lisas, et nagu Afganistanist Camp Bastionist ära toodud mälestusmärk Tapal, jääb kogemus operatsioonipiirkonnast saatma nii tänaseid kui ka tulevasi veterane.

Ratas viitas oma sõnavõtus NATO liitlaste otsusele, et Afganistanis 20 aastat kestnud sõjaline kohalolek lõppeb tänavu sügisel. „Riigina läksime sinna toeks liitlastele ja võitlema rahvusvahelise terrorismi vastu. Nende eesmärkide elluviimine langes Eesti kaitseväelaste õlule. Kõik nad said oma ülesandega väga hästi hakkama,“ rääkis Ratas.

„Veteranipäeval väärtustame kaitseväelasi, kes enam kui 25 aasta jooksul on Eesti eest osalenud rahvusvahelistel sõjalistel missioonidel,“ kõneles Ratas. Välismissioonid on tema sõnul märkimisväärne osa Eesti riigi julgeolekupoliitikast ja rahvusvahelisest koostööst. Ta lisas, et Eesti kaitseväelased aitavad valvata rahu üle maailma, teenides Iraagis, Liibanonis, Malis, Lähis-Idas ja Vahemerel.