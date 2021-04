Seisukoht | Pane mask ette! 

Mul on kahju, et pärast kõiki neid surmajuhtumeid ja leina, on ikka lamemaalaseid, kes väidavad, et koroonat pole olemas. Meie eesliinitöötajad riskivad iga päev oma eludega ja on juba väga kurnatud. Aga ei, koroonat pole ju olemas.

Kui me kõik kannaksime maske, peseksime regulaarselt käsi ja hoiduksime suurtest kogunemistest, saaksime juba peagi suve nautima ja tagasi normaalse elu juurde. Mul on ka ebamugav maski all hingata, aga teisiti me olukorda riigis stabiilseks ei muuda.