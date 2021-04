Reformierakonna reiting langeb  

Edetabelis teisel kohal on EKRE 21 protsendiga, mis on sarnane tase eelmise aasta kevadega. Kolmandat kohta hoiab Keskerakond 19 protsendiga, aga pikemaajaliselt langeva trendijoonega. Neljandal kohal on Eesti 200 (14%), viiendal SDE (8%) ja neile järgneb valimiskünnisega maadlev Isamaa (5%).