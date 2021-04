Ministeeriumi altkäemaksuskandaali osaline jäi kohtus õigeks 

Endine majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) infosüsteemide arendustalituse peaspetsialist Margus Dsiss küsis süüdistuse järgi altkäemaksu Sheli OÜ juhatuse liikmelt Aivar Ilveselt selle eest, et Dsiss eelistas kolmel tema vastutusel olnud MKMi riigihankel Sheli OÜd. Ilves tegutses altkäemaksu andes ja vahendades Sheli OÜ huvides. Süüdistuse järgi toimus altkäemaksu andmine, võtmine ja vahendamine ning riigihangete nõuete rikkumine neljal hankel. Altkäemaksuvõtmise süüdistuse sai ka Tallinna keskraamatukogu IT-spetsialist Ivo Ahun, kes süüdistuse järgi eelistas keskraamatukogule ajahaldustarkvara arenduse tellimisel Sheli OÜd. Riigikohus tühistas 25. juunil 2020 Tallinna ringkonnakohtu 19. detsembri 2019 lahendi ning saatis kriminaalasja ringkonnakohtu samale koosseisule uue kohtuotsuse tegemiseks. Mullu 21. septembril mõistis Tallinna ringkonnakohus Ahuni õigeks. Prokurör vaidlustas Ahuni õigeksmõistmise Riigikohtus, kuid tänavu jaanuaris ei võtnud Riigikohus kassatsioonkaebust arutusele. Seega on kohtud tuvastanud, et Ivo Ahun ei ole altkäemaksu võtnud ning ta on esitatud süüdistuses lõplikult ja täielikult õigeks mõistetud, selgitas kaitsja, vandeadvokaat Kalju Kutsar. Samas jõustusid süüdimõistvad kohtuotsused Margus Dsissi suhtes altkäemaksu võtmises, mõjuvõimuga kauplemises ja riigihanke nõuete rikkumises.