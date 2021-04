Järelevalve: 44 tehnoülevaatajale tehti leppetrahv 

Järelevalvemenetlust 77 juhul algatati see vihje alusel ja 71 menetlust ohuprognoosi alusel. Menetlustest üks lõppes ettekirjutusega ja 44 juhtumit lõppes leppetrahviga kogusummas 12 050 eurot. Ühel juhul peatati tehnoülevaataja atesteerimistunnistus 12 kuuks, kuna täites ametiisikuna avalikku haldusülesannet tunnistas ta sõiduki tehniliselt korrasolevaks tehnoseisundit osaliselt kontrollimata ja puuduseid arvestamata.

Taavi Aas märgib vastuses riigikogulasele ka seda , et salvestusseadmed ülevaatuspunktides muutusid kohustuslikuks 2018.suvel, kui enamuse ülevaatuspunktidega sõlmiti 5-aastased lepingud. „Sõlmimise hetkel määrati kaamerate tingimused parima teadmisega, mis tollel hetkel oli. Tänaseks on Transpordiamet jõudnud selgusele, et salvestusseadmete süsteem ei ole piisav tehnoülevaatuspunktide üle tõhusa järelevalve tegemiseks ning sellest lähtuvalt on Transpordiameti eesmärk uute lepingutega suurendada kaamerate hulka ja täpsustada asukohti ning tekitada võimalus salvestusseadmetele vahetult ja operatiivselt juurde pääseda.“