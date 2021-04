Kohus tagastas altkäemaksu süüdistusega kohtuniku süüasja prokuratuuri 

Kohus saatis kriminaalasja tagastamise prokuratuuri, et see saaks kohtueelse menetluse lõpuni viia. Kohus viitas, et olukorras, kus prokuratuur on rikkunud kriminaalmenetluse seadustikus sätestatud nõudeid, ei ole võimalik kohtul nimetatud minetusi kõrvaldada ning märgitud nõuete rikkumine toob endaga kaasa süüdistusakti tagastamise prokuratuurile. Kuklase sõnul on riigiprokurör Taavi Pern alates mullu 24. aprillist järjekindlalt eiranud tema ja advokaadibüroo õigusi. „Algselt takistas Pern jälitusandmetega tutvumist, seejärel on ta kriminaalmenetluse algusest peale, tõenäoliselt teadlikult, eiranud Kuklase ja advokaadibürooga suhtlemist ja eiranud ka Kuklase kümneid taotlusi. Kuklase on Pernilt juba ligi aasta otsa palunud võimalust saada tutvumiseks endaga seotud kriminaalasja materjale, aga Pern on sellest järjekindlalt keeldunud,“ selgitas Kuklase. 13. aprilli kohtuistungil tunnistas Pern, et ta eksis, sõnas Kuklase. Tema sõnul pöördus Pern nüüd e-mailitsi tema poole. Riigiprokuratuuri süüdistuse järgi on Vavrenjuk eelistanud pankrotimenetluste halduritena oma tuttavaid ning väidetavalt teinud enda sõpruskonda kuuluvate pankrotihaldurite puhul prokuratuuri arvates soodsamaid otsuseid, saades selle eest juristidevahelises diskussioonis tasuta õigusabi, selgitas Kuklase. Normaalsetes inimsuhetes ei kaasne sellise abi andmisega kunagi mingisuguse vastuteene saamise ootus, seisab Kuklase kaitsja vandeadvokaat Jaanus Tehveri kaitseaktis. Just sedalaadi suhetega on käesolevas kaasuses tegemist ka Kuklase ja Vavrenjuki vahel ning nende kvalifitseerimine altkäemaksu andmiseks/võtmiseks või mis tahes muuks kuriteoks on kõige tagasihoidlikumalt väljendades põhjendamatu ja ekslik, seisab kaitseaktis.