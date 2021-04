LISAPINGED KOOLIS: üha enam tüdrukuid tunneb, et elab vales kehas. Õpetaja on püsti hädas: ma ju ei hakka küsima, kas olete samast soost kui varem?! 

Kuna tegemist on loomingulise õppeainega, ärgitab õpetaja õpilasi kaasa mõtlema ja arvamust avaldama. „E-õppes on raske igaüheni jõuda, aga ikka üritad õpilasi kõnetada ja kontakti luua,“ räägib õpetaja. Kahtlustades, et Ericu nime taga on siiski Mari-Ann, pöördub pedagoog õpilase poole tema pärisnimega.