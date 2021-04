Maailm MAAILMAREKORD: Indias avastati ööpäevaga suurim arv nakatunuid Toimetas Greete Kõrvits , täna 21:33 Jaga: M

Koroonapatsiendi transportimine Mumbais. Foto: AFP/Scanpix

Neljapäeval teatas India, et riigis tuvastati möödunud ööpäeva jooksul üle 314 800 koroonaviirusega nakatunu. See on seni suurim ühe päevaga tuvastatud nakatunute arv üheski riigis.