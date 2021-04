Kojamees | Kas Isamaad rünnanud Õhtuleht on Pravda? 

Erakond on vabakond. Siin on tuhandeid liikmeid, kes peavad mingil moel suutma ühes suunas liikuda. Isamaa on oma suuna valinud. Kõigile meeldib, mõnele mitte. Seeder on tark mees ja Rahvuslased usaldavad teda. Seeder oli üks kolmest, koos allakirjutanuga erakonna volikogul, kes nõutasid Tartu Rahu lepingust kinnipidamist piirileppe valguses. Erakonna liikmed on valinud esimeheks Seedri. Ons Õhtulehe kohalseisja tabanud end mõttel, et miks see nii on? Äkki näiteks selle pärast, et nende arvates on Seeder kõigist võimalikest parim, kes viiks ellu Isamaa poliitikat sellisena, nagu me selles mõni aasta tagasi kokku leppisime? Maailmavaade pole tõmmata-tõugata hooaja kaup, kindel maailmavaade toimib aastakümneid.