Juhtkiri | Klandorfi ja Kõlvarti keskerakondlikud kombed 

Kuna juba sügisel on kohalikud valimised, mis põhjustavad enamiku ennustuste järgi Keskerakonna ainuvõimu kukutamise, on praegu õige moment, et spordi rahastamise aluseid muuta: raha võivad küsida vastavalt selgetele reeglitele kõik soovijad ning otsuseid sisuliselt iseendale raha eraldamiseks ei langeta enam linnapea koos abilinnapeadega – seda suletud uste taga, nagu see on seni käinud.

Oma ettepanekuid, kuidas raha ausalt jagada, saavad esitada kõik kandideerivad erakonnad – eeldusel, et võimule tõusmise mõte pole pääseda koos Keskerakonna isakestega meepoti äärde ja sealt endalegi suutäit loota. Nii saaks linnavolikogu mitme partei võimuliidu moodustamise puhul hakata kummitempliks olemise asemel tegelikke ülesandeid täitma ja otsustaks, kellele linna raha anda.

Seni oleks lihtsaim lahendus juba kümneks aastaks abilinnapea toolile istuma jäänud Klandorf pensionile saata. Samas pole Kõlvart erinevalt temast oma vanuse tõttu nõukaaegne tegelane, kuid laseb ikka spordiraha segasel moel jagada ega jäta iseennastki ilma.

Et keegi sporditegelastest ei julge küüned-oma-poole rahajagamist avalikult kritiseerida, sest linn võib ju hakata pitsitama muude eelarveridade pealt sporditoetuste maksmisega, siis paistavad lood olevat sedavõrd halvad, et Isamaa korduvalt välja öeldud mõte korruptsioonikomisjoni loomisest ei paista enam sugugi halva ideena. Kui meil on erakondade rahastamise järelevalve komisjon, siis miks mitte luua pealinnagi korruptsioonikomisjon. Iseasi, kas Isamaal on selle komisjoniga ka tegelikult tõsi taga, sest otsustas ju Aeg Repsi skandaali aegu ajakirjandust tõe paljastamise eest hoopis rünnata.