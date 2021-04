Repliik Vastukaja | Põhja-Tallinna ekstreempargi tegevust piiratakse elanike soovil Kaia Kask, Põhja-Tallinna hariduse peaspetsialist, ekstreemspordi entusiast , täna 09:50 Jaga: M

Skatepark Tartus Aardla tänaval Foto: Aldo Luud

Arusaamatu on Joosep Vimma väide Õhtulehes, justkui sooviks Põhja-Tallinna valitsus Kopli 98 asuvat ekstreemparki teisaldada, et viia noored silma alt ära. Tõepoolest, Põhja-Tallinna valitsuse poole on pöördunud nii elanikud kui ka ajakirjanikud murega, et ekstreempargist kostuv müra on häiriv. Sellest tulenevalt algatas linnaosa avaliku arutelu, et kaardistada probleemi ulatus ja leida koos elanikega lahendus, mis sobiks kõikidele osapooltele. Tuleb öörahu tagamiseks piirata pargi lahtioleku aegu, panna täiendav järelevalve – see ongi kogukonna ühine otsus.