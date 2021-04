VIDEO JA GALERII | President kohtus Afganistanis teenivate kaitseväelastega: iga teie siin teenitud päev teeb Eestit turvalisemaks 

Pärast kohtumist Eesti kontingendiga tegi president Kaljulaid ka avalduse, mille siinkohal tervikuna ära toome:

Vahepealse kahe kümnendiga oleme ka riigina arenenud sinnani, kus lisaks võimekusele sõjalistel missioonidel panustada on meil oskus, võimekus ja ka valmisolek panustada kõige kõrgemal rahvusvahelisel diplomaatilisel tasandil. Me oleme ÜRO julgeolekunõukogus ning selle missiooni jaoks otsustavatel hetkedel praegu oleme ka Afganistani teemahoidja selle maailma kõige keerulisema diplomaatilise laua taga. Nii et Afganistan on olnud meile oluline ja me panustame siia väga erineval moel.

Praegu Afganistanis viibivad Eesti kaitseväelased on viimane Eesti üksus, kes siin teenib. Iga päev, mil kaitseväelased siin missioonil viibivad, teeb Eestit turvalisemaks ja paremaks. Ja teeb ka maailma. Ükski päev, mil meie kaitseväelased – ja enne seda päästjad-demineerijad – siin on teeninud, ei ole olnud asjata. Me oleme maksnud kõrget hinda. 9 langenut, 39 raskelt vigastatut ja üle 100 vigastatu kokku. See on valu, mis jääb meie ühiskonda ja veteranide sekka igaveseks. Iga kord Paldiskis käies peatun ka monumendi ees, mis on pühendatud kõigile meie missioonidel langenutele. See tänuvõlg jääb alatiseks ja minu kõige sügavam lugupidamine kuulub kõigile, kes missioonidel osalevad.

Eesti ei tulnud kahe kümnendi eest siia Afganistani mingit oma asja ajama. Me tulime siia, et seista külg külje kõrval meie tänaste liitlastega. Meenutame – me ei olnud isegi NATO liige. Me tulime, et näidata, et meie peale saab raskel hetkel loota. Nii oleme läinud ka mitmele teisele missioonile. Me oleme seda teinud, sest nii liitlased teevad ja ainult nii saame olla kindlad, et tullakse, kui meil peaks abi vaja olema.

Aga see ei olnud siiski vaid pragmaatiline ja omakasupüüdlik otsus. See oli väärtusotsus. Me tulime siia, sest me usume demokraatiasse ja inimõigustesse, me usume naiste ja laste õigustesse ühiskonnas osaleda ja saada haridust, me usume rahva õigusesse elada hirmuvalitsuseta. Me tulime, sest me usume vabadusse.

Me ei saavutanud kõike, mida me eesmärgiks seadsime koos liitlastega. Aga kindlasti on Afganistan täna parem riik ja parem ühiskond kui 20 aasta eest. Ilmselt näeme siin mõningast tagasilangust pärast liitlaste lahkumist, aga sead enam peame pingutama, et Afganistan ja afgaani inimeste mured ja loodetavasti ka rõõmud püsiks rahvusvahelise demokraatia ja inimõiguste radaril.