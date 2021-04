Seisukoht | Eesti poliitsüsteem kui Superliiga 

Kuigi Superliiga loomisest on räägitud juba aastaid, mõjus uudis ikkagi justkui näkkusülitamine spordi ideaalidele. Ettevõtmise taga võib näha rahaahnust ja oma positsiooni kindlustamist. Nüüdseks teame, et fännide vastuseisu tõttu Superliiga siiski teoks ei saa. Fännide sõna maksis, raha ei otsustanud kõike.

Ühte nn Superliigat oleme siin Eestis juba aastaid näinud. Jutt käib Eesti poliitsüsteemist, kus ühed ja samad parlamendierakonnad kindlustavad muudkui oma positsiooni ning uusi tegijaid n-ö platsile ei lasta. Samal ajal kuuleme igapäevaselt korruptsioonijuhtumitest, aga ka probleemidest erakondade sisedemokraatiaga. Paljude jaoks on uskumatu, et aastaid üks Eesti demokraatiameelsemaid erakondi olnud Isamaa on jõudnud nii kaugele, et plaanib hakata teisitimõtlejaid oma ridadest välja heitma. Orbanismini on siit paraku vaid veel üks pisitilluke samm...