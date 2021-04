MA SULLE SIIN TEEN TAEKWONDOD! Kõlvarti võitluskunstid ja Klandorfi korvpall neelavad sadu tuhandeid eurosid tallinlaste raha 

Kokku peab Tallinna linn Eesti kümnetest spordialaliitudest toetuse vääriliseks vaid seitset. Eesti korvpalliliit saab konkurentsitult suurima osa ehk 140 000 eurot, selle juhatusse kuulub Klandorf. Eesti poksiliit saab 30 000 eurot, selle juhatusse kuulub samuti Klandorf, kes on ka liidu president. Eesti taekwondo-liidule, mille president on Kõlvart, annab linn 30 000 eurot ja Eesti võitlusspordi ühendus, mille endine juhatuse esimees on Kõlvart, saab 15 000 eurot. Ent 25 000 eurot kukub ka Eesti kickboxing'u-föderatsioonile ning pole saladus, et Kõlvart on ka selle alaga tegelnud. Üle jääb tagasihoidlik 30 000 eurot, millest 20 000 läheb suusaliidule ja 10 000 invaspordiliidule. Niisiis on neli seitsmest raha saavast alaliidust seotud kellegi löömisega. Ainuüksi need kaks alaliitu, mille juhatuses on Klandorf, saavad endale 63 protsenti kogu meepotist. Kõlvartile südamelähedaste alade osa on sellega võrreldes tagasihoidlikud 26 protsenti.