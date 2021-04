Nutikad kodurobotid aitavad säästa aega ja raha! 

Just sel põhjusel soetavad inimesed üha enam robottolmuimejaid ja aknapesureid. Erinevate robotite müügiga tegeleva ettevõtte Robotimeister esindaja Andreas Kuura kommenteerib, et tihti levivad positiivsed kogemused suust suhu reklaamina. „Üks ostab, tekib usk ja kiidab sõbrale ning tänu sellisele suhtlusele on soovijaid rohkem kui alatihti kaupa laos on.

Sageli saame meeldivat tagasisidet ning kuuleme seda vana head lauset: miks ma küll varem ei tellinud robotit? Paljud on meilt aknapesurit ka rentinud ning tagasi tuues oma uue aknapesuri kohe kaasa haaranud,“ seletab Kuura.

Peale ajavõidu on robottolmuimeja plussiks ka erinevad nutikad funktsionaalsused. „Robot koristab paremini tänu kaardistamisele ning mitte ükski ligipääsetav koht ei jää puhastamata. Ise käsitsi tehes ei tea me kahjuks nii täpselt, kust oleme koristanud ja kust mitte. Üsna suure tõenäosusega jääb midagi ikka kahe silma vahele. Kui kasutada robotit juba mõnda aega, siis on märgata, et teistelegi pindadele tekib vähem tolmu – näiteks kummutid, kapid ja lauad,“ räägib Kuura.

Ka aknapesur on ideaalne abimees igapäevases elus. „Milleks oma aega raisata ja ise nühkida, kui seda võiks taaskord teha sinu eest keegi teine, näiteks Mamibot W-120T. Sa ei pea enam turnima aknalaudade peal, kuna aknapesurobot teeb selle ohutult sinu eest ära,“ toob asjatundja välja. Aknapesuroboti saab lihtsasti akna külge panna ja see tegutseb ise, kuni oled tulemusega rahul.

Et kliendi jaoks oleks valiku tegemine lihtsam, toob asjatundja välja kõige populaarsemad robottolmuimejad ja aknapesuri:

Mamibot W120-T aknapesur – ainsana tuleks arvestada, et akna miinimumsuurus oleks 40x40cm ning maksimaalne ei ületaks 7x7m. See, kas aken on raamiga või raamita, ei oma tähtsust, sest aknapesur on piisavalt tark, et mitte kuskilt alla sõita. Muide, pesur puhastab peeglid, kipsseinad ning muudki.