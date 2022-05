ÕL VIDEO | POSTILJONIAMETIST EUROOPA TUURILE! Nathan „Wellerman“ Evans: laste tegemine peab nüüd ootama

Nathan on videokõne ajal – kuninganna Elizabeth II 95. sünnipäeval – oma kodus Airdrie linnakeses, kus elanikke veidi üle 37 000. Ta ütleb kohe naerulsui ära, et pole kodust ligi neljatunnise autosõidu kaugusel asuvas järves Loch Nessi koletist näinud. Elukas ei ilmuta end isegi neile õnnega koos kodumaa poegadele, kes tänu TikTokile uskumatus kuulsuses suplevad. Praeguseks on Nathanil TikTokis peaaegu sama palju jälgijaid kui on Eesti rahvaarv – 1,2 miljonit.