Yana Toom: keegi Grünthal teeb seda, mida kõige paremini oskab – kiusab naist 

„Hea Kaja! Mul on ainult üks lihtne küsimus, et kust sa, lilleke, siia said,“ päris Grünthal. Erakonnakaaslase täiesti kohatu küsimuse peale andis Moonika Helme muiates heakskiidu. Riigikogu esimees Jüri Ratas pidas paremaks parlamendisaadiku kiuslikku küsimust mitte kommenteerida ning andis lihtsalt sõnajärje järgmisele küsijale.

"Helme proua muie on muidugi samuti diagnoos nende inimeste mõttemaailmale. Mul on ääretult häbi, et selline asi riigikogu seinte vahel on võimalik ja Grünthal tunneb end päevakangelasena. Tähetund missugune. Ära lase end sellest häirida, eks neid lillekesi on Eesti poliitikas üksjagu, oleme Sinuga," jätkas Toom ning lisas teemaviite #olenlilleke.