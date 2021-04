Kunagine RMK nõukogu esimees: metsakonfliktid tekivad, sest väga head teaduslikud teadmised hävivad rahamasina hammasrataste vahel 

„Raiesurve ise on selline mõiste, et sellel ei ole metsanduslikku, ökoloogilist sisu,“ alustas Tartes, kes 2005. aasta algusest kuni 2007. aasta keskpaigani kuulus RMK nõukokku, kusjuures viimased pool aastat oli selle esimees. See, mille ostmist-müümist on võimalik planeerida, on küpse metsa tagavara. Me ei saa varuda rohkem, kui meil on küpset metsa.