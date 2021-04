Eesliini töötajate vaktsineerimisega alustatakse taas 

Vaktsineerimise põhifookus jääb riskirühmadele. Samas arvestades vaktsiinide tarnekava, on kolme järgneva nädala jooksul võimalik suunata eesliinitöötajate vaktsineerimiseks piisavalt vaktsiinidoose, et jätkata vaktsineerimisprotsessiga sealt, kus see lubatud vaktsiinitarnete drastilisel vähenemisel katkes. Järgnevatel nädalatel plaanitakse lõpetada kuni 23 000 eesliinitöötaja esimese doosiga vaktsineerimine. Koostöös tööandjatega töötatakse välja lahendused ka ülejäänud eesliini jaoks.

Neljapäevahommikuse seisuga on vaktsineerimisi tehtud Eestis kokku 295 744 inimesele, kellest 205 876 on saanud ühe ja 89 868 kaks doosi. See tähendab, et Eestis on vaktsineeritud üle 27,5 protsendi elanikkonnast. Vanuserühmas 70–79 on vaktsineeritud üle 60 protsendi inimestest. Vanuserühmas 60–69 on vaktsineeritud rohkem kui 43 protsenti inimestest.