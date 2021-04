Wendre uueks juhiks saab Meelis Milder, senine tegevjuht lahkub töörahu huvides 

Meelis Milderi sõnul on Wendre Eesti oludes harukordne ettevõtte, kuna tekstiilivaldkonnas suuri tegijad rohkem alles jäänud ei olegi. „Võtan väljakutset täie tõsidusega ning usun, et kogu Wendre kollektiiv on valmis tagama ettevõtte pikaajalist edu, mis on väga oluline kõigile 700 ettevõtte töötajale. Edu ei ole kunagi individuaalne, edu on kollektiivne. Wendre on suutnud seda meeskonnana pikki aastaid saavutada. Tahan aidata kaasa selle edu jätkusuutlikkusele,“ lausus Meelis Milder.