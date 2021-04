Perearst Elo Lember | Inimesed on kriisis kaotamas vaimset tasakaalu 

Ehk võiks meie rahvusspordiala olla slackline – see on postide vahele tõmmatud elastsel lindil liikumine. Teate ju küll Värskast pärit Jaan Rooset, kes ala maaletoojana sellisel lindil Tartu linna kohal kõrgel õhus lausa 300 meetrit kõndis. Kõik on õpitav. Tasakaalulinte võiks igas koolimajas üles seada mitu tükki, sest see võtab vähe ruumi, pakub lastele põnevust ja samal ajal treenib kogu keha. Sama eesmärki täidab lihtne plankasend, mis ei nõua raha ega eraldi ruumi, ei häiri naabreid ja on väga hea seljavalude ennetaja. Üleskutse: kes vähegi suudab, teeb homsest alates oma kodus 30-60 sekundit plankasendit iga päev terve aasta!

Hirmuõhkkond soosib populiste

Kõik ju teame, et kui füüsis on nõrk, lööb see tasakaalust välja ka vaimu. Nähvamist ja sõimu on palju, huumorit üha vähem. Tasakaalu asemel äärmused.

Küsimuste küsimus on, miks me tänasel päeval ikka veel lauslollustele aega peame raiskama. Näiteks et koroona levib õietolmuga või et pole teist olemaski või et maskist pole kasu või et vaktsiinisüstiga meid kiibistatakse-mürgitatakse. Vastus on vist meie kehvades üldteadmistes ja ka selles, et inimloomus ei muutu kunagi. Inimene otsib alati turvatunnet ning seda pakub hästi mingi kindel must-valge vastus, olgu selleks siis pealegi mõni tobe vandenõuteooria või naiivne uskumus või sensatsiooniline ajalehepealkiri. Milleks ajusid mõtlemisega kärsatada ja olemist ärevaks teha, kui keegi ometi kuskil teab täpselt, kuidas asjad käivad! Mittesüvenemine ja mitteteadmine annab mõnusad silmaklapid ja mugavustunde, mida populistid väga hästi ära kasutavad. Nad teavad, et ebamäärasus on see, mis inimest kõige rohkem hirmutab, hirm aga väsitab ja muudab mittemõtlejad ajupesijatele kergeks saagiks.

Kõik teame, et meditsiiniliste analüüside vastuste ootamine sööb närvid seest. Kui aga saabub kindel vastus kasvõi kõige hirmsama diagnoosiga, siis inimene rahuneb, teeb konkreetse plaani ja elab palju rahulikumalt edasi. Võtmesõnaks on häälestatus. Kui ometi keegi ütleks, et koroonaõudus lõpeb näiteks 2. juunil, saaksime kõik palju paremini hakkama.

Imetlen meie valitsust (ka eelmist), kes on suutnud selles tohutus virrvarris jääda nii tasakaalukaks, kui selles olukorras üldse võimalik on. Pooldan vaba tahet ja mõistlikkust, sest seesmine sund on kordi võimsam kui väline. Käsud-keelud tekitavad trotsi ja vastuhakku. Vaimukalt on öeldud, et kõva käega riigiisa järele igatsevad kõva peaga riigialamad – meie ju nende hulka ometi kuuluda ei taha? Inimaju, mis pidevalt uudsust otsib, tüdineb paraku ka šokkolukorrast ruttu. Inimene harjub ja kohaneb kõigega. Just seetõttu oleme praeguse teise-kolmanda laine ajal hooletumad olnud, eriti noored, kelle tähelepanu pole võimalik tüütute asjadega eriti kaua köita. Käsutäitlikum vanem põlvkond seevastu on end liialt vangistanud, julgemata kodust ninagi välja pista ja loobudes isegi helistamistest, lubades ohtlikul üksildustundel enda sees võimust võtta. Elamisest saab eksisteerimine.

Äärmuslik olukord näitab nüüd ära, kas kuulume õppimisvõimeliste või õppimisvõimetute hulka. Kas muutume paremaks või halvemaks, targemaks või lollimaks? Näis. Vähemalt on selgeks saanud, et silmast silma suhtlemiseta pole elul enam värvi.