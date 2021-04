Kiik Kallast lillekeseks kutsunud Grünthalile: šovinistlikud remargid ei sobi parlamenti ega saunalavale!

Peaminister Kallas rääkis, et valitsus leevendab piiranguid järk-järgult nakatumisnäitajaid jälgides. „Peame ettevaatlikuks jääma ka ilmade soojendes. Saame ühiskonnaelu avada, kui numbrid lähevad veelgi madalamaks,“ paneb Kallas südamele.

Valitsus pikendast öist alkoholikeeldu, et vähendada kontakte. Vähemalt ühe doosiga on tänaseks vaktsineeritud ligi 300 000 inimest. Vanuserühmas 70-79 on vaktsineeritud üle 60% inimestest. Ka vanuserühmas 60-69 on vaktsineeritud üle 43% inimestest.

Kuna vanemaealiste hõlmatus vaktsiiniga on jõudnud mitmes maakonnas 70% tasemele või üle selle, on perearstid hakanud vaktsineerima kutsuma nooremaid riskurühma kuulujaid. Riskirühma kuulumise kohta saab küsida perearstilt või uurida seda patsiendiportaalist digilugu.ee. Vaktsineerimisele saab registreeruda perearsti juures või digiregistratuuris, kuhu lisavad aegu haiglad ja perearstikeskused vaktsiinide saabudes.

Covidi ja vaktsineerimise teemadele lisaks arutati ka riigieelarve strateegia sihte. Kallas rääkis, et Euroopa Liidu rahadest on Eestil kasutada 6 miljardit täiendavateks investeeringuteks, et teha ära digi- ja rohepööre.

Riigihaldusminister Aab rääkis, et valitsuses arutati lisa-eelarve meetmeid. Omavalitsusi toetakse kahes suunas: omavalitsustele antakse 15 miljonit eurot erakorraliste kulude katmiseks. Aabi sõnul on suurenenud koduhoolduse pakkumise vajadus ning üha enam vajatakse ka toiduabi. Miljon eraldatakse omavalitsustele distantsõppe hõlbustamiseks. Mida selle rahaga teha, otsustab iga omavalitsus ise. Üks variant on soetada WiFi-ruutereid.