Riigikogu Soome parlamendile: avame taas töörände kahe riigi vahel 

Eesti ja Soome on demonstreerinud kogu koroonakriisi vältel tihedat koostööd, mis on rajatud usaldusele ja teineteisemõistmisele. Meie valitsused, riigiametnikud ja eksperdid on pidevas töises kontaktis, et leida lahendusi koroonakriisi põhjustatud probleemidele. Riigikogu tänab Soomet koostöö eest ja hindab kõrgelt Soome Vabariigi ametivõimude abi Eesti inimeste kolmandatest riikidest koju toomisel viiruse esimese laine ajal.

Eesti ja Soome majandused on paljudes valdkondades tihedalt seotud ja see sünergia on olnud kasuks mõlemale riigile. Alates 27. jaanuarist 2021 on Soome Vabariik otsustanud sulgeda töörände, välja arvatud mõnede kitsaste elualade esindajatele. See mõjutab otseselt ja oluliselt ka tavapärast töörännet Eesti ja Soome vahel. Keerulisse seisu on sattunud paljud Soomes töölepingu alusel töötavad Eesti elanikud. Need tuhanded inimesed jagavad tööd ja kodu kahe riigi vahel ning selline piirang toob kaasa suuri raskusi nende inimeste ja perede elus. Riigikogu on saanud 1002 allkirjaga mureliku pöördumise inimestelt, keda see teema isiklikult puudutab.