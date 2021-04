Eesti uudised ÕED ON KOKKUVARISEMISE ÄÄREL: „Helesinist suvist unistust meie sektoris ei ole.“ Liina Hallik , täna 09:46 Jaga: M

SÕÕM VÄRSKET HAPNIKKU: Meditsiiniõdedele mõeldud toetuskampaania võiks neile pakkuda ülepinge- ja stressiolukorras põgusat puhkehetke – nii nagu leevendab hapnikuballoon koroona käes vaevleva patsiendi hingamist. Foto: Tiina Kõrtsini

„Piir tuleb ette. Õed lihtsalt kukuvad vaimselt kokku ja on sunnitud võtma töövõimetuslehe,“ sõnab Eesti õdede liidu asepresident Gerli Liivet. Aprillis alguse saanud tänukampaania „Pai“ on õdede ja hooldustöötajate toetuseks kogunud juba 430 000 eurot. Suurimad annetussummad on olnud 50 000.