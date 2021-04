PRESIDENDIRALLI: vaata, keda rahvas soovib tulevaks riigipeaks 

Aprillis tehtud uuringus anti vastajatele ette nimekiri viie potentsiaalse kandidaadiga ning küsiti arvamust, kes sobiks kõige paremini Eesti järgmiseks presidendiks. Neist enim poolehoidu kogus endine peaminister ning praegune riigikogu ja Keskerakonna esimees Jüri Ratas – 23 protenti vastanutest näeks teda järgmise riigipeana. Enim toetust on Ratas kogunud just Keskerakonna valijaskonnalt, kuid teda toetavad ka muust rahvusest eestimaalsed ning kuni keskharidusega inimesed.

Lisaks Jüri Ratasele ja Kersti Kaljulaidile oli võimalike kandidaatide nimekirja lisatud ka Tarmo Soomere, Mart Helme ja Ülle Madise. Tarmo Soomere toetus erakondliku eelistuse lõikes on tugevaim Isamaa Erakonna valijate hulgas. Mart Helme toetajad on suuremas osas Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna võimalikud valijad. Ülle Madise toetus jaguneb erakondlikus lõikes ühtlasemalt kõikide erakondade toetajate vahel ning tema toetajaskonda ei saa konkreetse erakonna eelistusega siduda.

Kantar Emori uuringueksperdi Kaisa Esko sõnul on huvitav jälgida, kuidas koalitsiooni- ja opositsioonierakondade toetajate arvamuste dünaamika kujuneb. Hetkel on koalitsioonierakondade valijate arvamus pea võrdselt jaotunud Jüri Ratase ning Kersti Kaljulaidi vahel, opositsioonierakondade valijate puhul aga Kersti Kaljulaidi ning Mart Helme vahel. Samuti on veel suurel osal Eesti rahvast kindel arvamus välja kujunemata, seega on huvitav teemat analüüsida ka edaspidi, et näha, kuidas avalik arvamus muutub ja kujuneb.