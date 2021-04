VIDEO JA GALERII | Kaljulaid kohtus Kabulis Afganistani presidendiga, kes tänas eestlasi pika ja raske panuse eest nende riigi arengusse 

President Kersti Kaljulaid kolmapäeval Kabulis Foto: Vabariigi Presidendi Kantselei

„Me tulime Afganistani üheskoos ja lahkume siit koos. Me oleme koos võidelnud, koos saavutanud edu ja kandnud ka kaotusi. Kindlasti ei oleks meil selle missioonita sellist suhet oma liitlastega, see missioon on muutnud ka Eesti turvalisemaks ja paremini kaitstuks. Tänaseks on selge, et väljaöeldud lahkumine tekitab Afganistanis kindlasti lisapingeid ning oluline on üheskoos tagada kogu lahkumisprotsessi ja logistika turvalisus,“ toonitas president Kaljulaid ning kinnitas, et Eesti kaitseväelased panustavad Afganistanis nii kaua, kuni see koordineeritud lahkumise käigus vajalik on.