Maailm FOTOD JA VIDEOD | Venemaal toimuvad protestid Navalnõi toetuseks Greete Kõrvits , täna 20:27

Foto: EPA/Scanpix

Vene linnades toimuvad kolmapäeval miitingud Aleksei Navalnõi toetuseks, kes karistuskoloonias näljastreiki peab. Tal ei lubata kohtuda enda valitud arstiga ning väidetavalt piinavad valvurid teda pideva ülesäratamisega. Tänavatele on kogunenud kümned tuhanded inimesed, teiste seas ka Navalnõi abikaasa Julija (pildil), kes saabus Moskva meeleavaldusele. Moscow Times vahendab, et üle 400 meeleavaldaja on vahi alla võetud.