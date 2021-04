Juhtkiri | Kindlad reeglid vaktsiinituile ja reisisellidele 

Algklassilaste kooli lubamine nädal pärast vaheaega võib olla kantud soovist hoida ära varasemast tuttavat koolivaheajajärgset nakatumise hüpet, aga välikohvikute, poodide, muuseumide, sportimisvõimaluste, kirikute ja kultuurielu ühel ajal avamine teeb spetsialistid mõistetavalt ärevaks. Murelik olla on põhjust seda enam, et on inimesi, kes on teadlikult rikkunud isolatsiooninõudeid. Kuigi on räägitud hariduse prioriteedist, siis poodide avamine veel enne, kui on paika pandud põhikooli- ja gümnaasiumiastme kontaktõppe taastamine, tähendab selgelt raha eelistamist õppurite teadmiste ja stressi arvel.

Kuid hoopis olulisem sellest, kas välikohviku külastamise õigus peab kaaluma üles koolide avamise, on väljavaade, et terviseameti hinnangul hakkavad koolides viirust laste ja kolleegide seas levitama vaktsineerimisest keeldunud õpetajad. Kuna näiteks Tallinnas on vaktsineerimata pooled õpetajad, siis kas lapsevanemal on õigus koolilt nõuda, et kaitsesüstimata pedagoog klassi ette ei pääseks? Kuna viiruskolded on juba puhkenud ka hooldekodudes samuti vaktsineerimata personali kaudu, siis kas riik peaks hakkama koostama nimekirja ametikohtadest, mis eeldavad vaktsineerimist?

Lisades siia, et pidevatest manitsustest hoolimata käib rahvas ka usinalt tuhandete kaupa soojamaareisidel ja näiteks Egiptusest toovad 1000 puhkajat igal nädalal kaasa ligi 40 koroonajuhtumit, siis tekib klassikaline küsimus, kas üksikisiku vabadused kaaluvad alati üles ühiskondlikud huvid. Kui reisidelt tuuakse kaasa vaktsiinikaitsest läbimurdvaid LAVi ja Brasiilia tüvesid, siis nende laiema leviku korral (nagu seda tegi Briti tüvi) tekib küsimus vaktsineerimise kasuteguri kohta. Eeldades, et reisijate vaba liikumist piirata ei saa ning lähtudes sotsiaalminister Tanel Kiige seisukohast, et saabumisel koroonatesti kohustuslikuks muuta pole võimalik, kuna Eesti kodaniku riiki sisse mittelaskmine oleks põhiseadusvastane, tuleb siiski leida vettpidav kontrollivõimalus ja lisaks tagada, et reisidelt saabujad ka tegelikult isolatsiooninõudest kinni peaksid.