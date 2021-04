Eesti uudised Sunniviisil vaimuhaiglasse pandud skisofreeniku õigusi rikuti Kristjan Väli , täna 18:03 Jaga: M

RIKUTI ÕIGUSI: Läinud suve lõpus halvenes varem elujärjega ree peal olnud, kuid paranoilise skisofreenia all kannatava H. L.-i tervislik olukord. Hiljem selgus, et tema vaimuhaiglasse saatmisel rikuti tema õigusi. Foto on illustratiivne. Foto: Tiit Tamme

Riigikohus jõudis järeldusele, et vaimuhaiglasse pandud mehe õigusi rikuti, sest kohtunik suhtles temaga veebi vahendusel ning seetõttu puudus asjas piisav personaalne kontakt. Patsiendi esindaja, vandeadvokaat Anti Aasmaa nimetab toimunut uskumatuks ja ütleb, et sarnaseid juhtumeid on veelgi.