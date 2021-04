Putini hoiatus: ärge ületage punast joont! (Mille asukoha otsustame meie) 

„Meie ei taha sildu põletada, aga kui keegi meie häid kavatsusi nõrkusena tõlgendab, saab meie reaktsioon olema asümmeetriline, kiire ja karm.“ Ta hoiatas punaste joonte ületamise eest, ent lisas: „Kus see punane joon on, otsustame me iga juhtumi puhul ise.“ (Asümmeetriline vastus on termin, mis tähendab lihtsustatult öeldes kavalat ja ootamatut, ka vastasega võrreldes väiksemate kulutustega vastulööki, mida vaenlane ei osanud ette näha.)