Bolt Food jõudis AppGallery kasutajateni üle Euroopa 

Huawei Mobile Service’i (HMS) äriarenduse juhi Vitali Donskoi sõnul oli Bolt üks esimesi suuremaid kaubamärke, mis Huawei ametliku rakendustepoega liitus. „Tänu Huawei telefonide suurele kasutajaskonnale on AppGallery andnud Boltile võimaluse suurendada oma kliendibaasi märkimisväärselt – vähem kui aastaga on rakendus kogunud kokku ligi 4 miljonit allalaadimist, mis tõestab, et see on kasutajate seas väga populaarne,“ selgitab Donskoi.

2018. aastal turule tulnud AppGallery on kiiresti tõusnud maailmas suuruselt kolmandaks ametlikuks rakendustepoeks, kus on 530 miljonit igakuist aktiivset kasutajat. Viimase aastaga on AppGallery kasv Euroopas olnud 61,5% ning see on jõudnud enam kui 42 miljoni inimeseni.

Tarbijate vajadustele vastamine

Donskoi sõnul oli Bolt Foodi käivitamine ning rakenduse integreerimine Huawei rakendustepoodi oluline verstapost mõlema ettevõtte jaoks, kuna reageeriti otseselt tarbijate vajadustele ja enneolematule nõudlusele: „Viimased aastad on olnud murrangulised selles osas, kuidas tellitava toidu kohaletoimetamine tänu mobiilsele tehnoloogiale on arenenud. Ülemaailmne pandeemia on seda muutust veelgi kiirendanud.“

Huawei Mobile Service’i (HMS) äriarenduse juhi Vitali Donskoi

Tänaseks kahekümnes riigis üle maailma esindatud Bolt Food on teinud ühe aastaga läbi märkimisväärse ja kiire kasvu. Teenus on saadaval 40 linnas nii Euroopas kui Aafrikas ning uusi Euroopa linnu lisandub veelgi.

Bolt Food on seadnud eesmärgiks pakkuda konkurentsitihedal toidu kohaletoimetamise turul taskukohast teenust, andmata seejuures järele kvaliteedis. Hinnanguliselt on Bolti toidu kohaletoimetamise hind keskmiselt kuni 25% madalam kui tema konkurentidel, mistõttu on teenus tarbijatele ainuüksi hinna osas hea valik. Erinevalt teistest samalaadsetest rakendustest aitab Bolti varasem kogemus sõidujagamise teenusega tagada, et nende tarned oleksid täpsed, kiired ja usaldusväärsed.