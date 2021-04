VIDEO: laulja Stefan võttis vastu põneva väljakutse  

Muusik Stefan Airapetjan on hoolimata kontsertide vähesusest tegus ja töine ning pidevalt liikumises olles on kõrvaklapid tema lahutamatud kaaslased kogu päeva vältel. Uute Huawei FreeBuds 4i kõrvaklappide aku kestab tootespetsifikatsioonide järgi ühe laadimise järel kuni 10 tundi, kuid Stefan oli valmis selle omaduse proovile panema: „See väljakutse kõlas põnevalt, sest ma ei ole kunagi mõelnud sellele, mitu tundi ma päevas kõrvaklappe kannan. Võib-olla päris 10 tundi järjest ei ole kasutanud, aga tundus põnev seda teadlikult katsetada.“

Stefan sai väljakutse kanda kõrvaklappe alates ärkamisest kuni õhtuni, et teha kindlaks, kui kaua peab vastu aku ning kas terve päev kõrvaklappe peas kanda on ka mugav. „Mind üllatas helisummutuse funktsiooni puhul, et see suutis isegi liikuva kaubarongi tekitatud müra blokeerida. Liikluses tuleb muidugi tähelepanelik olla, mistõttu sain testida ka seda, kuidas vajadusel helisummutuse funktsioon asendada teadlikkuse režiimiga,“ kirjeldab Stefan.

Huawei Eesti koolitusjuht Jekaterina Mishina selgitab, et kaasaegsete kõrvaklappide väljatöötamisel on arvestatud kandja mitmesuguste vajadustega: „Eks meil kõigil on vahel soov end ümbritsevast mürast välja lülitada, et nautida oma lemmikmuusikat või pidada segamatult kõnesid. Aga kiire elutempo juures on kandjal vaja mugavalt ühest režiimist teise ümber lülituda, et vajadusel suhelda inimestega enda kõrval. Ka liiklusohutuse mõttes on tähtis, et inimene kuuleks ümbritsevaid helisid. Huawei FreeBuds 4i puhul piisabki vaid lihtsast vajutusest kõrvaklappidele, et muuta helisummutuse režiimi.“

Mishina meenutab aegu, kui juhtmetega kõrvaklappe kandes võis kerge käeliigutusega ühe klapi peast võtta, et ümbritsevat heli kuulata muretsemata, et see maha kukub ja ära kaob. „Juhtmevabade klappide puhul tekib üht klappi korraks peast võttes kohe küsimus, et kuhu see siis panna? Lihtsalt taskusse või kotti pistes on oht, et see kaob ära. Uute kõrvaklappide puhul on aga Awareness mode abivahend, mis võimaldab ühe lihtsa liigutusega mürasummutuse funktsioon välja lülitada – nii kuuleb kandja ideaalselt kõike, mis tema ümber toimub, ega pea kõrvaklappi kõrvast välja võtma ja muretsema selle kadumise pärast,“ kinnitab Mishina

Laulja ja laulukirjutajana meeldib Stefanile, et muusika saadab tema argipäeva toimetusi: „Mulle meeldib päeva alustada inspireerivat muusikat kuulates. Aga kuna minu armas elukaaslane töötab kodukontoris, siis on kodus olles ainus võimalus muusikat kuulata kõrvaklappide abil. Mul on tööasjus vaja palju suhelda oma meeskonnaga ja manageriga, mistõttu on hea, kui saan ükskõik kus teha kõnesid või pidada videokõnesid. Käin regulaarselt ka jooksmas ja just sportliku tegevuse juures on vaja, et muusika toetaks ja annaks energiat. Paraku kipuvad kõrvaklapid enamasti sportides kõrvast välja tulema, kuid need püsisid ilusti terve päeva kõrvas ilma, et oleks kippunud välja kukkuma või kõrvu väsitama,“ lisas Stefan.