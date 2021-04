Joosep Vimm | Keskerakond küüditab tüütud noored silma alt ära? 

Noored on sportliku ajaveetmiskoha hästi vastu võtnud ning seal võib näha igapäevaselt harjutamas kümneid noori, kes vabast õhust ja sportimisest rõõmu tunnevad. See on turvaline asukoht, kuhu noortel ja lastel on hea tulla ning see ei asu ka mõne suure sõidutee ääres. Samuti on ümberkaudsetel majadel ekstreemspordiväljakule hea vaade, mistõttu on tõenäosus suur, et kui keegi seal peaks tegelema millegi muu kui sportimisega – näiteks alkoholi või millegi muu tarbimisega – teatavad kohalikud elanikud politseisse. Noorte liikumisharjumust peame aga kindlasti soosima, sest vaid 16% 11-15-aastastest kooliõpilastest Eestis liiguvad piisavalt – selle üle on alles hiljuti muret avaldanud ka südamearstid. Järvelaid paistab mõtlevat paraku vaid sellele, et majade ümbruses oleks kogu aeg hästi vaikne – lapsed, kes spordiga tegelevad, mingu kuhugi mujale.

Mis oleks siis see alternatiivne koht? Kas me tõesti peame saatma lapsed eest ära kuhugi kaugele, kus keegi ei ela? Kas sellisesse kohta tahaksid noored üldse minna ja kui turvaline niisuguses varjatud kohas neil oleks? Kui sportimisvõimalused tehakse lastele ja noortele raskesti ligipääsetavaks ja võetakse neilt harjumuspäraselt kohalt ära, siis nad lihtsalt ei lähe sinna. Tänane asukoht on noortekeskuse kõrval, kus neil on tavapärases olukorras ka muud vabaajategevused kergemini kättesaadavad. Me ei taha ju, et need noored endale hoopis mõne pahelisema ajaviitetegevuse leiavad. Aga miks mõistab linnaosavalitsus hukka need noored, kes päeval ja varajastel õhtutundidel pärast koolitöid sportlikult aega veedavad?

Küsimusealune spordiväljak on oma praegusel kujul seal juba 2019. aastast, varasemal kujul juba kümmekond aastat kauem. Miks see alles nüüd, vahetult enne valimisi selliseks probleemiks osutus ja miks selle üle arutelusid juba varem ei peetud? Kas spordi- ja noorsooameti rajatud sportimisvõimalusi üldse võib linnaosavalitsus omatahtsi likvideerida? Väga kurb, kui sportimishuvilised lapsed sellise populistliku valimiskampaania ohvriks langevad. Juttu on tervest rulapargist ja selle teisaldamisest.