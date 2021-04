Kalle Käsper | Armeenia genotsiid – kuritöö ilma karistuseta 

Poolteist miljonit tapetut

Kuid nagu öeldakse, üks tapetu – see on mõrv, poolteist miljonit tapetut aga statistika. Hoolimata vastuvaidlematutest tõenditest pole Türgi siiani tunnistanud kordasaadetud kuritegu, ega kavatsegi seda teha. Sakslased on ninapidi porri surutud, kust nad vaikselt niuksuvad: „Meie oleme süüdi! Meie lubasime Hitleri võimule! Meie panime toime juutide genotsiidi!“, aga türklased üksnes naeravad kahjurõõmsalt ja kasutavad iga võimalust, kuidas armeenlaste rahvaarvu veelgi kahandada, nagu me nägime äsja mahapeetud Karabahhi sõjas.

Miks siis maailma avalikkus pole seni sundinud Türgitki pattu kahetsema, oli ju too kuritegu katalüsaatoriks juutidega toimunule – ajalukku on läinud Hitleri repliik ühele kahtlejale, kes arvas, kas ikka tasub asja nii hulluks ajada: „Armeenlased löödi mättasse, ja midagi ei juhtunud, miks meiega peaks teisiti minema!“

Maailm on ka praegu vait, ja miks, on selge. Türgi on osanud end kõigile kasulikuks teha. Idamaise kavalusega osutasid nad juba 19. sajandil teeneid Suurbritanniale, kellel oli oma geopoliitiliste eesmärkide saavutamiseks vaja kedagi, kes pisutki ohjeldaks Venemaad. I maailmasõja ajal oskasid türklased pugeda sakslaste tiiva alla, kes vaikides vaatasid pealt seda võigast tapatalgut, mida armeenlastega kallal toime pandi – sest ega türklased ole „tsiviliseeritud“ Hitler, kes tapab tasakesi gaasikambris, nendel on tarvis ohvrit enne piinata, naised ära vägistada, mehed tükkideks raiuda.

Meenub ajalooline fakt 16. sajandist, kui osmanid, vallutanud Veneetsia vabariigilt Küprose, hoolimata kapitulatsiooniaktis kirjapandud pügalatest, mille kohaselt Veneetsia garnison pidanuks lahkuma saarelt takistamata ning isegi oma lippude all, tappis enamiku sellest maha, garnisoni komandandilt Marcantonio Bragadinolt elusalt naha seljast koorides. Et see rahvas siiani pole oma metsikusi jätnud, näitavad Sumgaidi ja Bakuu veresaunad, kus samuti armeenlannasid vägistati ja elusalt põlema pandi, ning Karabahhi sõjas elajalikult tapetud vanainimeste saatus.

Euroopalikud väärtused

Tulles tagasi põhiteema juurde – XX sajandi teisel poolel näitasid türklased taas üles kavalust, osavasti liitudes NATO-ga, tänu millele neil täna on relvastus, mida nad ise eales poleks suutnud endale valmis treida. Mis on sellel idamaiselt salakavalal rahval ühist „euroopalike väärtustega“? Muidugi mitte midagi. Kui armeenlased on Euroopa kultuurisfääris juba üle kahekümne sajandi, kui nad Euripidese ajastul mängisid kreeka tragöödiaid ja isegi kirjutasid neid, siis Türgil midagi sellist ette näidata ei ole – turiste veavad nad ekskursioonile Vana-Kreeka mälestiste juurde. Ja turistid sõidavad, turistid naudivad Vahemere puhkuse võlusid, tundmata vähimatki piinlikkust kreeklaste ja armeenlaste ees, kellele see maa varem kuulus.