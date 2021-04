Seisukoht | Kas Helir-Valdor Seeder on võimuhull bolševik?

Eestis keeldub Isamaa uue juhi valimiseks kokku tulemast ega ole nõus kasutama ka veebikoosoleku võimalusi. Ilmselt kardab Seeder lisaks lennumasinaga lendamisele ka arvutit. Kirsiks tordil on plaan hakata parteid kritiseerida julgejaid erakonnast välja viskama - kas saab midagi veel nõukaaegsemalt välja näha, ikka Brežnev, mis Brežnev.

Tegelikult peab Isamaaga seoses ära õiendama ühe põhimõttelise asja. Kui Isamaas on parteina parteis parempoolsed, siis kuidas nimetada ülejäänud Isamaad? Järelikult on nad siis vasakpoolsed ning Seeder on Isamaa vasakpoolsete tiiva juht, sest ta ei kontrolli enam tervet erakonda.