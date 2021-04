VIDEO | Mari-Anne Härma: umbes kolmandik on antikehadega varustatud

Mari-Anne Härma rääkis pressikonverentsil, et uusi juhtumeid on kolmandiku võrra vähem ning nakatumiskordaja on olnud viimase kolme nädala jooksul 0,8 juures. "Mai alguseks ennustame nakatumise numbreid 200-300 vahele."

Härma hoiatas, et peame ka suvel ettevaatlikuks jääma, kuna on teada, et praegune langus on saavutatud ulatuslike piirangutega. Lisaks selgus Tartu ülikooli seireuuringust , et umbes kolmandik rahvast on antikehadega varustatud. "Seda on liiga vähe, et saaks hakata elama piirangutevaba elu," ütles Härma ja avaldas lootust, et viiruse kolmas laine ei pane haiglatele nii suurt koormust.