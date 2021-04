OTSE | Mari-Anne Härma: umbes kolmandik on antikehadega varustatud

Terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma rääkis pressikonverentsil, et uusi juhtumeid on kolmandiku võrra vähem ning nakatumiskordaja on olnud viimase kolme nädala jooksul 0,8 juures. "Mai alguseks ennustame nakatumise numbreid 200-300 vahele."

Jätkuvalt tulevad pooled nakatunutest kodudest, kolmandiku nakatumiste allikas pole teada. Hoolimata sellest, et nakatumine on kõigis vanusegruppides langemas, oleme endiselt nö punasel tasemel.

Härma hoiatas, et peame ka suvel ettevaatlikuks jääma, kuna TÜ seireuuringust selgus, et umbes kolmandik rahvast on antikehadega varustatud. "Seda on liiga vähe, et saaks hakata elama piirangutevaba elu."