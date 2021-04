Eesti uudised RÄIGE PEKS JA TAPMISÄHVARDUSED: vanglast enne tähtaega vabanenud lapsmõrvar hoidis tervet väikelinna hirmu all Helen Mihelson , täna 20:03 Jaga: M

End muuta lubanud Valeri jätkas juba tuttaval kriminaalsel rajal. Foto: Erakogu, Teet Malsroos, Aldo Luud

Elus kannapöörde teha lubanud Valeri Žolnerovitšist (24) ei saanud pärast vanglast vabanemist muutunud mees. Need, kes talle mingil põhjusel ette jäid, said peksa. Mõne teise lubas tervet Tamsalu linna hirmu all hoidnud Valeri lihtsalt ära tappa. Ähvardusi võeti tõsiselt, sest korra varem oli ta juba tapnud.