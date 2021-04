OTSE | Kaja Kallas: tahame jõuda sinna, et 70% elanikkonnast vaktsineeritud saaks

Kallase sõnul tuli mingi otsus vastu võtta, kuna praegused piirangud kehtivad 25. aprillini. Tema sõnul oli teadusnõukoja ettepanek oli lasta 1. kuni 4. klass kooli juba 26. aprillil, kuid valitsuskabineti arutelude käigus tundus, et see on liiga vara.

Vaktsiinidest rääkides tõdes Kallas, et AstraZeneca tarned on väiksemad, kui nad on lubatud. "Näiteks järgmisel nädalal pidi tulema 50 846 doosi, aga tuleb 2400 doosi. Ehk siis meil on endiselt vaktsiinide defitsiidi tingimus, kus me toimetame. Selle hulgas me lähme edasi vanemate inimeste vaktsineerimisega perearstide juures just sellepärast, et neil on oht seda haigust põdeda kõige raskemalt, sattuda haiglasse."