Perearstikeskus nõuab kohtus haigekassa hüvitisnõude tühistamist 

Nimelt tüssas Anna Tallinnas Nõmmel paikneva perearstikeskuse töötajaid kirjutama välja kalleid retsepte ehk imikute toitesegusid, mida ta kasumlikult edasi müüs.Haigekasaale on põhjustatud kahju rohkem kui 56 000 eurot, millest kohtuotsuse järgi tuleb Annal tasuda 28 301 eurot, teist osa nõuab haigekassa tagasi perearstikeskuselt. Haigekassa esindaja on öelnud, et Kivimäe Perearstikeskus on esitanud kaebuse Tallinna halduskohtule nõudeavalduse tühistamiseks. Kohtuistung on määratud sepembriks.