Politsei uurib teist aastat Tallinna linnatranspordi endise haldusteenistuse juhi Toivo Moorasti tegevust 

Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) tegi 2018 aastal auditi tulemuste põhjal Põhja ringkonnaprokuratuurile kuriteoteate ja prokuratuur alustas kriminaalasja paragrahvide järgi, mis käsitlevad riigihanke menetluse nõuete rikkumist ja toimingupiirangu teadvat rikkumist suures ulatuses. Moorast ütles toona Delfile, et ta ei tea sellest kõigest midagi ega saa seega ka midagi kommenteerida. Kui algselt peatati Moorastiga töösuhe välisauditi esialgsete tulemuste tõttu, sest need tekitasid kahtlust ametiseisundi kuritarvitamises, siis hiljem lõptas TLT temaga teenistussuhte. Kriminaalasja uurimine käib siiani. Põhja ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Marie Aava sõnul pole süüdistust esitatud.