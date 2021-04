Maailm SÜÜDI! George Floydi tapnud politseiniku kohtuasjas tuli otsus kiiresti Greete Kõrvits , täna 19:59 Jaga: M

Derek Chauvin võeti pärast süüdimõistvat otsust vahi alla. Foto: Reuters/Scanpix

Teisipäeval jõudsid vandekohtunikud mustanahalise kinnipeetava oma põlve all surnuks lämmatanud Minneapolise politseiniku Derek Chauvini süüasjas otsusele. Vandekohus arutas juhtunut kümme tundi – üsna lühike aeg – ning leidis, et ta on süüdi kõigis kolmes kuriteos, mille prokurör kohtule esitas. Tapja end ise süüdi ei tunnistanud.