George Floydi tapnud politseiniku kohtuasjas tuli otsus: süüdi!

George Floyd suri kinnipidamisel eelmise aasta maikuus. Tema surmast said alguse ülemaailmsed protestid rassismi ja politseivägivalla vastu. Teatavasti anus suur mees politseinikku, öeldes, et ei saa hingata.

Chauvinit süüdistati teise astme tahtmatus mõrvas, kolmanda astme mõrvas ning teise astme tapmises. Esimese astme ehk etteplaneeritud mõrvas teda süüdistada ei saaks, Floydi ta ei tundnud ning seega ei saanud ka tema tapmist ette kalkuleerida. Põhjus, miks eri tasemetel süüdistusi esitati, on selles, et olenevalt astmest on süüdistajal vaja rohkem tõestada ning vastavalt kuriteo tõsiduse astmele on ka karistus vastavalt pikem või lühem. Iseenesest saab inimest süüdi mõista ka kõigis või mitte üheski süüdistuses. Chauvin mõisteti süüdi kõigis kolmes.